Ibrahimovic, futuro tra Milan e Monza? Le parole di Pioli e Palladino

Tiene banco in questi giorni il discorso relativo al possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic al Monza . A tal proposito, hanno espresso la propria opinione Stefano Pioli , allenatore del Milan , e Raffaele Palladino , tecnico dei brianzoli. Così l'allenatore rossonero: "Ho parlato con Zlatan in questi giorni e ciò che ci siamo detti rimane fra noi. Lui, assieme al club, deciderà il suo futuro. Ibra ha l'onestà, la responsabilità e la motivazione per decidere il prosieguo della sua carriera".

Futuro Ibrahimovic, le parole di Palladino

Raffaele Palladino non si sottrae allo scenario che potrebbe vedere l'attaccante svedese in Brianza, a giocare per i colori biancorossi: "Zlatan è un campione, valuteremo quel che c'è da valutare", spiega Palladino. "Ovvio che per i grandi campioni ci sia sempre spazio. In Italia ci sono tanti grandi giocatori che vogliono venire a Monza: c'è grande appeal, la società è sana, giochiamo bene e si sta bene. Da lunedì programmeremo, abbiamo tutto giugno: non è facile trovare giocatori e uomini come quelli che servono a noi. Mi interessa che chi arriva, lo faccia con la mentalità giusta".