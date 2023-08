Trofeo Silvio Berlusconi: Monza-Milan registra il sold out

MONZA - La prima edizione del Trofeo Silvio Berluscon i registra subito il sold out. La partita tra Monza e Milan - le realtà dove Silvio Belusconi ha vinto e investito di più sentimentalmente ed economicamente - andrà in scena l'8 agosto presso l'U-Power Stadium . Palla al centro alle ore 21 in punto.

Trofeo Silvio Berlusconi, tifosi allo stadio e tv

Saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio per la sfida tra Monza e Milan, la prima dedicata al presidente che è venuto a mancare lo scorso 12 giugno. “Un sold out dal grande significato emotivo e statistico, in quanto segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del Presidente Silvio Berlusconi“, ha scritto il club brianzolo in una nota ufficiale. Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e su Mediaset Italia per chi si trova all’estero.