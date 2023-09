Galliani: "Papu Gomez al Monza? Non smentisco"

MILANO - "Cessione? No. Assolutamente non parlo. Mi occupo di Monza, casomai sono l'oggetto e non il soggetto": così l'ad del Monza Adriano Galliani all'ingresso della Lega serie A riguardo una possibile cessione del club biancorosso da parte della famiglia Berlusconi. Smentite, come quella su un interessamento per il Papu Gomez (recentemente svincolatosi dal Siviglia). "Siete voi che parlate. Siccome ho sempre lavorato nella comunicazione - afferma Galliani - non smentisco. Non dico niente. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non l'ho sentito. L'ultima volta che l'ho sentito era per farmi dare l'indirizzo di un ristorante di Siviglia. Buono, devo dire..."