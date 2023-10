Papu Gomez, il Papucchio

El Papu Gòmez positivo con el Sevilla antes del Mundial y es sancionado por dos años. È il lancio del quotidiano online spagnolo Relevo che ha messo in agitazione per molte ore la Liga, l’Uefa, la Fifa, la serie A e il Monza, spiazzato la procura antidoping, la Nado e - immagino - anche la Wada e le ha fatte girare giusto un poco alla Juve, alla Roma e ai rispettivi tifosi. Com’è possibile che un calciatore risultato positivo alla terbutalina durante un controllo antidoping dell’autunno 2022 ha potuto continuare a giocare per quasi un anno, disputare un Mondiale, oltretutto vinto, partecipare alla Copa del Rey, alla Champions e all’Europa League, conquistata dopo aver eliminato la Juve e battuto in finale la Roma grazie a Taylor (il Papu non entrò in campo)? A proposito, ieri l’arbitro inglese ha compiuto 45 anni, pare che non si sia ancora ripreso dal “fucking disgrace” di Budapest... Quando Adriano Galliani, venuto a conoscenza della squalifica, ha informato la procura antidoping, la stessa procura si è detta sconcertata, al pari della Nado Italia.