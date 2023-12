Monza, Galliani jr: "Gatti fortunato, è l'anno della Juve"

Gianluca Galliani , figlio del celebre ad del Monza , è stato ospite di Sportitalia per parlare della sconfitta all'ultimo respiro contro la Juventus .

Monza-Juve, Galliani jr: "Gatti? Mai visto nulla di simile"

Galliani ha raccontato così le sue emozioni al gol decisivo di Gatti, arrivato pochissimi minuti dopo il pareggio di Carboni: "Sono rimasto senza parole. Seguo il calcio da oltre 40 anni e non mi era mai capitato vedere un giocatore che, calciando, stoppa la palla e segna. Forse è l’anno della Juve ho detto tra me e me. Botta di fortuna incredibile".