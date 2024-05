Monza, Palladino e la frase sul suo futuro: ecco cosa ha detto

Monza, le parole di Palladino

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Manca poco al termine e ai primi di giugno saprete la mia decisione. Il Monza è una bellissima realtà. Il primo giorno che sono arrivato qua la Serie A era un sogno ed oggi è realtà. Non siamo mai stati a rischio retrocessione e abbiamo dato continuità. Le pagine del Monza da scrivere sono ancora tante, e sono certo che saranno bellissime".

"Montero? Una delle persone più buone che io abbia conosciuto"

Palladino ha continuato parlando della Nazionale e del suo futuro avversario ed ex compagno alla Juve Montero: "Nessun giocatore del Monza convocato da Spalletti? Non sono il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti è bravissimo e sa fare il suo mestiere. Avrà fatto le sue valutazioni e le sue scelte, abbiamo fatto di tutto per farli rientrare nell'orbita nazionale. Montero è stato una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, può sembrare paradossale ma è così. Ho un ricordo fantastico di lui. Passare dalla Primavera alla prima squadra non è facile ma credo si sia rotta questa sorta di barriera per quanto riguarda il salto dai giovani ai grandi".