I gemelli D'Ambrosio salvano il pranzo, grande accoppiata ai fornelli

Il maltempo non ha rovinato la giornata dei fratelli D'Ambrosio che avrebbero dovuto pranzare in un agriturismo con il resto della famiglia. Danilo e il gemello Dario, che come lui vanta una carriera da calciatore professionista conclusasi poco più di un anno fa, hanno salvato la giornata mettendosi ai fornelli e preparando il pasto per tutti. A raccontarlo è stata Enza De Cristofaro tramite il proprio profilo Instagram. La moglie dell'ex Inter ha i ripreso i fratelli impegnati in cucina con la tavola già apparecchiata, accompagnando le immagini con la scritta: "I twins sapn fà!".