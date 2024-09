Chi è Kevin Martins, il figlio di Oba Oba all'esordio in Coppa Italia con il Monza

Alessandro Nesta per la sfida di Coppa Italia contro il Brescia cambia il suo Monza . Pizzignacco al posto di Turati, Caldirola al posto di Pablo Marì, ma colpisce il nome nuovo sulla destra: Kevin Martins . Cognome non casuale. Infatti Kevin è il figlio dell'ex Inter Obafemi . E al debutto con la prima squadra serve l'assist per Kyriakopoulos che sblocca la partita dei sedicesimi del torneo.

Kevin Martins, il nuovo figlio d'arte del Monza: assist al debutto

Obafemi Martins, ai più noto come Oba Oba, ha giocato con i nerazzurri tra il 2002 e il 2006 diventando un idolo dei tifosi, sia per le capriole durante le esultanze che per le sue giocate in campo. Il figlio Kevin, classe 2005, ha voluto rimarcare le orme del padre. Se Oba Oba giocava come punta centrale, Kevin preferisce la fascia destra. Ed è lì che gioca fin dagli inizi con le giovanili proprio dell'Inter, dopo un passato nel vivaio anche del Milan. Nel 2022 passa poi al Monza: inizialmente si alterna tra la formazione Under 18 e la Primavera, nella passata stagione rimane fisso nella squadra di Oscar Brevi. Tanto minutaggio, specialmente nella seconda parte dell'annata. Quest'anno ha iniziato con il piede giusto il campionato Primavera: 5 presenze e già due assist a referto. Buone prestazioni che hanno convinto Nesta a dargli una possibilità in prima squadra, e il figlio d'arte non l'ha sprecata.