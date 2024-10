Maldini sfiora il gol con la Roma, papà Paolo in tribuna reagisce così

Dopo il gol annullato per fuorigioco alla Roma, il Monza reagisce subito con una grande occasione sui piedi di Daniel Maldini. Serve una grande parata di Svilar per evitare che il figlio d'arte porti in vantaggio i padroni di casa. Maldini sfiora il gol, davanti al papà Paolo e alla mamma Adriana sulle tribune dell'U-Power Stadium.