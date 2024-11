Nesta: "Per me la Lazio è questo". Il racconto e l'emozione in conferenza

Quando parli di Nesta nel mondo Lazio la mente corre veloce e va all'indietro ripensando a quel capitano che ha vinto lo Scudetto e ha alzato i primi trofei internazionali della storia biancoceleste. Quando invece parli della Lazio a Nesta l'emozione non cambia , anzi forse è anche più forte. E infatti nella conferenza della vigilia prima della sfida del Monza contro la squadra di Baroni, proprio Nesta non ha nascosto i sentimenti per quei colori, per quello stadio e per quei ricordi che lo legano indissolubilmente a Roma.

Nesta: "La Lazio è la mia famiglia"

"L'ho sempre detto, ho fatto dieci anni di Milan ma mi hanno sempre accettato come un laziale che andava su. Per me la Lazio è la mia famiglia, andavo allo stadio con mio padre, con mio fratello in curva". Così Nesta, e mentre lo dice negli occhi e nelle espressioni che fa si legge l'emozione, la sensazione che contro quei colori per lui sarà sempre una partita speciale. "Ho iniziato a giocare a 8 anni nell'accademia della Lazio, la vedo sempre come una cosa speciale - aggiunge il tecnico del Monza in conferenza -. Domenica sono stato allo stadio dopo tanto tempo che non ci andavo, è stato bello, è un ambiente che non ricordavo nel senso che era tanto che non ci entravo, e mi ha fatto piacere. La Lazio per me è questo". Sì, domenica sarà proprio una partita speciale.