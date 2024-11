Monza, Mauro Bianchessi è il nuovo direttore sportivo: Franco resta come dirigente

Bianchessi nuovo direttore sportivo del Monza

Mauro Bianchessi promosso in prima squadra dopo l'ottimo lavoro nel settore giovanile del Monza, dal primo luglio 2023 ad oggi. L'ex Lazio sarà il direttore sportivo, mentre Michele Franco rimarrà come dirigente, al pari di François Modesto. Quest'ultimo vestirà i panni di consulente di mercato della società biancorossa, attualmente chiamata a risalire la china in campionato per allontanarsi dalla zona calda della classifica.