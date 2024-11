Monza, Galliani annuncia: "L'infortunio di Pessina è pesante"

"L'infortunio di Matteo Pessina per noi è pesante, abbiamo temuto ma per fortuna non è da operare. È un anno così. Due tendini non mi erano mai capitati in cinquant'anni". Così Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , all'antivigilia di Torino-Monza , gara valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Galliani: "Fiducia assoluta e totale in Nesta"

Pessina sarà costretto ai box per almeno un paio di mesi a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale. È il secondo infortunio che interessa il tendine di un giocatore del Monza dopo quello di Roberto Gagliardini, operato a fine ottobre: "Ci riprenderemo. Ho fiducia assoluta e totale in Alessandro Nesta, abbiamo una carenza di punti, ma non di gioco sicuramente", ha aggiunto e concluso Galliani.

Nesta: "Infortunio Pessina? Forse rimettiamo dentro Sensi"

In conferenza stampa, facendo il punto sugli infortunati, proprio Nesta aveva annunciato: "Abbiamo perso Pessina a causa di un infortunio per una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale. Sarà un pò lunga, ci vorrà tempo. Forse rimettiamo dentro Stefano Sensi. Forson, invece, è rientrato mentre per Ciurria il percorso di recupero sarà più lungo".

Nesta aveva inoltre commentato: "Bianchessi direttore sportivo? Siamo ultimi e siamo stati messi tutti in discussione. Rispetto ciò che è stato deciso. Il risultato è tutto e di conseguenza cambia il giudizio anche di ognuno di noi. Il mio percorso? Fare l'allenatore è una mia scelta, non me l'ha chiesto nessuno. Questo sport è la mia vita del resto".