Paolo Berlusconi: "Il Monza cerca acquirenti. Troppi stranieri in Serie A"

Paolo Berlusconi: "Il Monza cerca acquirenti"

“Come Presidente onorario del Monza, ti posso dire che il Monza dopo aver vissuto la fantastica promozione in A in cui abbiamo vinto con tutte le migliori squadre del campionato. Con la morte di Silvio che era il vero centro di questo progetto e dopo aver speso veramente tanti soldi per un sogno oggi la famiglia direi giustamente, cerca un gruppo affidabile e che possa garantire un futuro a cui passare il club".

Paolo Berlusconi su Milan, Lazio e gli stranieri in Serie A

"Milan? Ne sono stato vicepresidente per anni e oggi mi dispiace vederlo così. il calcio è fatto di cicli noi ne abbiamo vissuto uno così entusiasmante. Oggi il Milan ha toccato il fondo e dal fondo si può solo risalire. Sono certo da tifoso che c'è la farà. Lazio? Squadra strana che ha fatto bene e poi si è persa. Un po' come la Roma che però ha fatto esattamente l'opposto. Sul futuro del calcio? Sono stanco di vedere le squadre italiane che hanno soltanto uno, due, massimo tre italiani all'interno. Questo è un vero peccato, c'è questa legge europea che libera l'accesso di tutti gli stranieri alle squadre, deprime veramente il nostro calcio come anche il calcio di altre nazioni, per cui la nazionale può selezionare soltanto tra un numero limitato di giocatori che giocano in Serie A e questa è una cosa davvero brutta. E poi (sorride ndr) i nomi degli stranieri sono sempre più difficili da ricordare. Dobbiamo cambiare qualcosa”.