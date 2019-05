Sarri, complimenti dal Napoli e da De Laurentiis

NAPOLI - Maurizio Sarri ha trionfato con il suo Chelsea e il Napoli gli ha voluto fare subito i complimenti. A Baku è stato il trionfo del Sarrismo, un poker travolgente in finale all'Arsenal che regala il primo trofeo in carriera al tecnico di Figline Valdarno. "Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio !".

Ai complimenti al Chelsea si è accodata anche la Lazio, con un messaggio social: "Complimenti al Chelsea per la vittoria dell’Europa League!"