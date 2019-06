Ancelotti, tre schemi per il nuovo Napoli

ROMA - Il Napoli è proiettato verso la prossima stagione. Dopo aver ingaggiato Di Lorenzo, il club di De Laurentiis sembra intenzionato a provare il doppio colpo James Rodriguez-Lozano per rinforzare ulteriormente la formazione di Carlo Ancelotti. Ma come e dove li piazzerebbe il tecnico azzurro in un'ipotetica formazione della prossima stagione? Ecco tre possibili formazioni della squadra di Ancelotti nel prossimo campionato di Serie A con il colombiano e il messicano in campo.

Il Napoli con il 4-4-2

La prima ipotesi è il modulo 4-4-2 con il tandem offensivo composto da Milik e Lozano. James Rodriguez verrebbe schierato a centrocampo sulla fascia destra con Allan e Zielinski in mezzo e Fabian Ruiz sulla sinistra. In difesa, con Meret in porta, ci sono Di Lorenzo, Albiol, Koulibaly e Ghoulam.