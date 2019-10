Napoli, Raiola a Castel Volturno per Insigne

Un blitz, si dice così, ed in piena regola, con l’aiuto delle tenebre: Mino Raiola è arrivato a Castel Volturno intorno alle 17.30 ed è andato via dopo due ore, ha preso un caffé con Ancelotti e Giuntoli, hanno chiacchierato di promesse del futuro, poi si è intrattenuto con Insigne e con Manolas, che sono due suoi assistiti e si è confrontato sulla condizione di Lozano, anche lui uomo della scuderia, che rientrerà stasera in Italia e si allenerà domani a Castel Volturno, dopo l’infortunio subito in amichevole in Panama-Messico.

Il pomeriggio di Castel Volturno, ovviamente, è cambiato, per la presenza del procuratore, ovviamente riconducibile anche al momento difficile che sta attrraversando Insigne, con il quale Raiola aveva già avuto modo di chiacchierare, al telefono, nei giorni scorsi.