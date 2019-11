Ammutinamento Napoli, ecco la decisione di De Laurentiis

Di qua c’è il «rigore» - la rigida obbligatorietà dell’osservanza delle regole - e di là c’è un’elasticità che può avere un senso o anche no: e in mezzo, poi, non è vero ch’esista la virtù, non sempre, non ora che bisogna scegliere cosa fare e come farlo, se lasciare un segno (tangibile) o sorvolare. Aurelio De Laurentiis, in regime di libertà di parola, senza dunque il bavaglio del silenzio stampa imposto a tutti e a se stesso compreso, divagherebbe a modo suo, classicheggiando, rifugiandosi nella enormità della saggezza partenopea: «Cà niscun è fess!!!»: e affinché ce ne sia percezione, attraverso una prova evidente, «la stangata» diventerà la rappresentazione reale d’uno stato d'animo, non la plastica reazione che s’è diffusa nel cielo plumbeo di Castel Volturno.

Ammutinamento del Napoli, ecco la scelta di De Laurentiis

Lunedì prossimo saranno venti giorni dall’ammutinamento di massa e la scadenza costringe a decidere le proprie posizioni, più «seriamente» la linea politica che il Napoli dovrà percorrere per chiudere un caso che ha lasciato ferite aperte e ancora «sanguinanti»: è volato via un tempo, dalle notte del 5 novembre, quella immediatamente successiva alla sfida con il Salisburgo, che non è stato sufficiente per attenuare il dolore che s’avverte ancora nella carne e che ha spinto De Laurentiis da Los Angeles a imporsi un atteggiamento da «duro», con le richieste più severe possibili, codici in una mano e contratti (con tanto di riferimento ai danni di immagine) nell’altra: ci sarà da avviare procedimenti, con risarcimento pari al 25% (sul lordo mensile), in qualche caso, e se fosse possibile, toccando persino il 50% e dunque incidendo in maniera sensibile sugli stipendi e in modo esemplare sulle coscienze. Le raccomandate partiranno nella mattinata di lunedì, proprio dunque sul gong consentito dalle norme. [...]

La punizione sugli stipendi dei giocatori

E ci sarà dunque una scure che si abbatterà sugli stipendi dei calciatori, seguendo peraltro una gradualità, dopo che saranno stati individuati i «principali protagonisti» di una sommossa che ha spaccato in due un club, ora alla faticosa ricerca di un equilibrio anche ambientale.

