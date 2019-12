 Mertens ha la febbre: altro problema per il Napoli

NAPOLI - Seduta d'allenamento pomeridiana per il Napoli, che ha continuato a preparare il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese, in programma sabato (ore 18.00) al "Friuli". Dopo una prima fase di riscaldamento è andata in scena sul campo 2 una partitella a porte piccole. Subito dopo lavoro tecnico-tattico ed esercitazioni sui tiri a chiudere la sessione. Mister Ancelotti non ha potuto contare su Mertens, fermato da un attacco influenzale, oltre che su Allan, alle prese con le terapie e Milik, che però ha lavorato con i compagni per parte della seduta. Personalizzato per Tonelli e Ghoulam. Domani, per i calciatori, comincerà il ritiro deciso dal tecnico partenopeo in persona.