Napoli, Allan: "Non meritiamo questa classifica. Lazio? Ci sarà da soffrire"

NAPOLI - Il momento del Napoli non è dei più felici, dopo la sconfitta casalinga con l'Inter, ma Allan non dispera. "Nonostante il ko ci sono stati segnali positivi - ha spiegato il brasiliano a Radio Kiss Kiss -, abbiamo creato tanto e giocato alla pari con la prima in classifica. Purtroppo siamo in un periodo in cui veniamo puniti al primo errore: per non sbagliare serve più attenzione, oltre a migliorare in tutte le fasi di gioco...ma siamo sulla strada giusta". Il centrocampista brasiliano parla poi dell'arrivo di Gennaro Gattuso al posto dell'esonerato Carlo Ancelotti. "Ci alleniamo con tanto e impegno e con il mister c'è già un ottimo rapporto. Lui e lo staff ci stanno dando tanto, noi vogliamo ricambiare in campo per tornare dove meritiamo in classifica. Oggi è anche il suo compleanno (di Gattuso ndr), gli abbiamo fatto gli auguri e scherzato con lui, ma poi siamo scesi in campo per lavorare duramente come al solito". Sabato il Napoli affronterà all'Olimpico la lanciatissima Lazio e per Allan "sarà una gara difficilissima contro una squadra in grande forma".

Allan: "Meritiamo una classifica diversa, ma servono risultati"

"La classifica non rispecchia il nostro valore - ha proseguito il brasiliano - meritiamo una posizione diversa, ma certamente dobbiamo dimostrarlo con i risultati. Sabato giocheremo in un ambiente carico e un avversario al vertice, ci sarà da lottare e soffrire, ma possiamo fare la nostra partita, mettendo in campo le nostre qualità, oltre alla concentrazione". "Zona Champions? Inutile guardare il distacco adesso, dobbiamo pensare ad una gara per volta, per risalire servirà fare risultato sempre". E a proposito di Champions, l'avversario degli ottavi sarà un certo Barcellona: "Ora pensiamo alla Lazio e al campionato, poi quando arriverà il Barça penseremo a giocarcela senza timore. Loro sono undici, come lo siamo noi. Chiaramente parliamo di una delle squadre più forti del mondo, ma ci sarà tempo per prepararci al meglio". In chiusura la Coppa Italia che, alla luce dei risultati, diventa un obiettivo importante. "E' una competizione che si gioca su poche gare - è la chiosa di Allan - e può accadere di tutto. Il nostro vero obiettivo è ridare entusiasmo ai tifosi azzurri, regalandogli le gioie che meritano". (Ha collaborato Italpress)