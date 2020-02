Napoli, per Hysaj distrazione al collaterale mediale: 15 giorni di stop

NAPOLI - La vittoria in Sardegna lascia in eredità al Napoli un altro infortunio. Gli esami strumentali svolti su Elseid Hysaj uscito anzitempo con il Cagliari per un problema al ginocchio hanno rivelato una "distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Per il terzino albanese previsto uno stop di 10-15 giorni.

Ne ha dato notizia lo stesso club azzurro con il consueto report d'allenamento, che ha visto Llorente out per influenza e un lavoro personalizzato per Lozano. Per quanto riguarda Koulibaly differenziato in palestra, mentre Milik si è allenato in parte con i compagni.