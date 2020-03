Napoli, la campagna social: "Un piccolo gesto che salva la vita"

NAPOLI - "Un piccolo gesto che può salvare una vita". Luperto e Di Lorenzo, i due calciatori del Napoli sponsor dell'iniziativa, parlano della donazione di midollo osseo. "Per ogni persona che necessita di un trapianto, esiste un solo donatore compatibile ogni 100.000 persone", spiegano nel video pubblicato dalla società sulle proprie pagine ufficiali Twitter e Facebook. Un messaggio importante per ricordare come basti veramente poco per fare del bene. Il mondo del calcio, tra l'altro, è rimasto particolarmente colpito dalla battaglia di Mihajlovic contro la leucemia. Battaglia che ha portato lo stesso tecnico del Bologna a usufruire di un trapianto di midollo (lo scorso 29 ottobre 2019) per poi farsi voce principe dell'appello alla donazione. Ora lo segue anche il Napoli: "Iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo è fondamentale", concludono gli azzurri. Inoltre, in sovrimpressione il club campano rimanda tutti i potenziali interessati al sito dell'Associazione Donatatori di Midollo Osseo (www.admo.it).

