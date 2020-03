Napoli, il sostegno delle 'wags' all'Ospedale Cotugno: lady Milik in prima fila

NAPOLI - L'emergenza Coronavirus ha gettato nel caos l'intera Italia e sovraffollato le strutture sanitarie del nostro Paese, impegnate nel contenimento della pandemia. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e di quello del calcio hanno condiviso sui propri social raccolte fondi in favore degli ospedali. In casa Napoli, all'appello di Insigne ha fatto seguito la campagna organizzata da Jessica Ziolek, fidanzata di Milik. A dar maggior voce all'iniziativa altre 'ladies', tra cui Thais, la moglie di Allan; Laura Zielinski; Debora Romano, l'anima gemella di Meret e Marta, la dolce metà di Callejon: "Aiutiamo questo ospedale di Napoli che realmente ne ha davvero bisogno. Anche la più piccola donazione è la più importante".

Napoli, è gara di solidarietà: lady Milik guida le 'wags'