Rabbia Gattuso: "Il secondo rigore non c'è, Kulusevski era già caduto"

PARMA - Non basta Insigne al Napoli, il Parma vince 2-1 al Tardini in una sfida decisa dai tre rigori assegnati dall'arbitro Giua. Nel post partita, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto le nostre qualità, nel secondo tempo siamo andati un pochino meglio. Ultimamente facciamo fatica a finalizzare le numerose occasioni che creiamo". Il tecnico prosegue e ha qualcosa da ridire sulle scelte arbitrali: "Il secondo rigore è da rivedere: a volte può capitare che un arbitro sbagli, ma con Giua non siamo fortunati, è lo stesso direttore di gara di Lecce".

Parma-Napoli, la cronaca dell'incontro

Napoli ko nella partita dei tre rigori: il Parma fa festa con Kulusevski

I dubbi di Gattuso sul rigore

Gattuso si rivolge agli intervistatori di Dazn: "Valutiamolo insieme. Che rigore è questo? Kulusevski è già caduto, è già per terra quando Koulibaly gli va sopra. Cade da solo e il difensore lo prende dopo. Ma va bene, noi potevamo fare meglio, ma secondo me non è rigore". E sul primo rigore, quello comomesso da Mario Rui su Grassi, commenta: "Non stiamo qui a fare polemiche. Credo sia più rigore questo del secondo, ma non abbiamo perso per i rigori: dovevamo fare meglio".

Il tecnico del Napoli prosegue: "Oggi il Parma non ha tirato in porta, non ricordo parate di Meret. Dobbiamo migliroare quando palleggiamo nella metà campo avversaria contro avversari veloci". Intanto, Gattuso guarda al Sassuolo: "Assomiglierà ad un test per il Barcellona, dato che le due squadra si assomigliano".