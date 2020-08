Napoli-Lazio, ecco la frase che ha fatto infuriare Gattuso: il retroscena

NAPOLI - La partita tra Napoli e Lazio allo stadio San Paolo per l'ultimo turno del campionato di Serie A è stata caratterizzata da grande nervosismo, soprattutto sulle panchine con le scintille tra Gattuso e Simone Inzaghi e con la lite tra il tecnico azzurro e un collaboratore dell'allenatore laziale dopo il fischio finale dell'incontro. Gattuso si è reso protagonista di un battibecco con la panchina della Lazio e, dai microfoni piazzati a bordo campo, si è sentita chiaramente la voce del tecnico del Napoli dire: "Terrone? Terrone? Vieni, vieni, me lo devi dire in faccia terrone".

