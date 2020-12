De Laurentiis, stoccata a Pirlo: "Facesse solo l'allenatore"

“ Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta e lasciare ai suoi rappresentanti societari la risposta interpretativa a una sentenza dello Stato". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , intervenuto sulle frequenze di Radio Capital, lancia una stoccata al tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, che si era espresso dopo la decisione di giocare Juve-Napoli e di togliere il punto di penalizzazione al club azzurro. "In un casino imprevedibile come quello del Covid cosa fai? Anteponi la legge dello sport a quella statale? Mi sembra follia. Pirlo non fa l’avvocato, non conosce certe procedure e nemmeno tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pi..., lui fa l’allenatore e ha detto quello che avrebbe detto chiunque prenda la posizione della società" ha aggiunto De Laurentiis.

De Laurentiis e Juve-Napoli: "Ho ricevuto solidarietà"

"Non ho ricevuto nessuna telefonata insolita, solo grande solidarietà. Purtroppo quando in Italia si vince si sale sul carro, ma qui non si tratta di vincere o perdere ma ribaltare in punta di diritto una decisione sbagliata presa dalla Federcalcio. Abbiamo avuto tante adesioni, per esempio Mario Draghi mi ha chiamato per gli auguri e per esprimere il suo compiacimento" ha concluso il presidente.