NAPOLI - Buone notizie per il Napoli di Gattuso che con l'arrivo del nuovo anno potrebbe ricevere in dono i recuperi di Lozano e Koulibaly. L'attaccante dovrebbe tornare a disposizione per la partita del 3 gennaio contro il Cagliari, mentre per il difensore di punterebbe al match dell'Epifania con lo Spezia di Italiano.