Napoli, Mertens torna lunedì

NAPOLI - La certezza, alla luce della notizia della positività di Osimhen al Covid-19, è che il prossimo incontro con quello che sarebbe dovuto essere il suo gemello del gol, il suo grande partner d'attacco, andrà in scena a Napoli e non nella solita clinica di Anversa. Una volta smaltito il virus, ovviamente. Fatto sta che Dries Mertens è arrivato quasi alla fine del suo percorso belga di riabilitazione, inaugurato poco dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata a San Siro con l'Inter, e ora si prepara a rientrare al centro sportivo di Castel Volturno per l'ultima parte. Per il ritorno in gruppo e poi in campo. La data: Dries sbarcherà lunedì da Bruxelles, appena dopo la partita in programma domani a Cagliari, la prima del 2021, e poco prima della seconda con lo Spezia, in calendario mercoledì al Diego Maradona. Una volta in sede, poi, si capirà se potrà già andare quantomeno in panchina o se invece bisognerà attendere la terza tappa del nuovo anno: con l'Udinese il 10 gennaio.