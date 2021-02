Napoli, Gattuso amaro: "Perdiamo le partite in fotocopia"

"Ci sta girando male". È quasi sconsolato Gennaro Gattuso dopo la sconfitta sul campo del Genoa , in una gara condizionata dai due legni colpiti dagli azzurri puniti dalla doppietta segnata da Pandev nel primo tempo. Una ripresa all'assalto e il gol di Politano non sono poi bastati a uscire da Marassi con almeno un punto: "C'è poco da dire - ha detto il tecnico dei partenopei dopo il match -. È stata la stessa gara persa con lo Spezia. Ci siamo fatti due gol da soli ma gli errori ci stanno, per il resto ho poco da rimproverare alla squadra".

Genoa-Napoli 2-1: il tabellino

Calendario asfissiante

Il problema principale, secondo Gattuso, è rappresentato da un calendario asfissiante: "Giocando ogni tre giorni è difficile recuperare - ha aggiunto il tecnico azzurro -, ma tante partite le stiamo perdendo in fotocopia e questo ci fa male. Per giocare in un certo modo bisogna prepararsi e non è facile se si va sempre in campo e ci si allena poco. È vero che le stesse problematiche le hanno anche le altre squadre, ma noi le stiamo pagando a caro prezzo".

Serie A, la classifica

Aspettando il vero Osimhen

La speranza è che il rientro di Osimhen possa dare maggiore peso all'attacco di un Napoli che anche al 'Ferraris' ha creato tanto e concretizzato poco: "Stiamo cercando di recuperarlo ma tra il problema alla spalla e il Covid è stato tre mesi fuori, non abbiamo la bacchetta magica - ha detto 'Ringhio' -. Un po' di luce l'abbiamo vista in Coppa Italia quando ha iniziato a muoversi meglio e così oggi gli abbiamo dato un po' più di minutaggio. Ha caratteristiche diverse da Petagna e ci dà più profondità, anche se pure con Petagna oggi abbiamo sviluppato bene come bene ha lavorato la catena di destra con Politano, Lozano e Di Lorenzo. Qualche problema lo abbiamo in mezzo, dove in questo momento ci mancano le mezzali e anche Zielinski oggi ha faticato a entrare in partita. È un momento difficile - ha concluso Gattuso - e bisogna mantenere la calma, cercando di non sbagliare le scelte".

Serie A, risultati e calendario