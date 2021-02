Giuntoli: “Io e Gattuso sereni. Grande rapporto con De Laurentiis”

“È un momento in cui dobbiamo fare la conta. Ci mancano un sacco di calciatori, ma siamo il Napoli e abbiamo l’obbligo di fare una grande partita”. Cristiano Giuntoli parla così prima del fischio d’inizio del big match del Maradona contro la Juve. È anche l’occasione per fare il punto sul proprio futuro: “Le voci su me e Gattuso? Sono qui da tanti anni, ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis - dice il dirigente azzurro a Sky Sport - Siamo sereni e pensiamo entrambi a lavorare. Alla fine si tireranno le somme”.