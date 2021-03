De Laurentiis dall'arbitro con la maglia di Meret: ecco il motivo

Curioso siparietto nel prepartita di Sassuolo-Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, presente al Mapei Stadium, ha mostrato alla terna arbitrale la maglietta verde di Meret chiedendo il permesso di far giocare il portiere del Napoli con quella casacca. Il verde fosforescente non si confonde con quello scuro del Sassuolo e per questo il permesso è stato accordato.