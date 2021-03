Insigne furioso: calci ai cartelloni! Lo calma Gattuso

REGGIO EMILIA - Rabbia Napoli. Il 3-3 subìto all'ultimo secondo dal Sassuolo (rigore di Caputo al 95') ha fatto perdere la testa a Insigne, che poco prima era riuscito dal dischetto a ribaltare la partita con il gol del 2-3. Sull'azione dopo il Napoli s'è fatto trovare impreparato, non ha chiuso l'ultima discesa del Sassuolo e Manolas ha steso Haraslin concedendo penalty e 3-3 al fotofinish. Secondo l'inviato di Dazn, al triplice fischio il capitano azzurro si è infuriato con i compagni per la disattenzione finale ed è stato placato da Gattuso, subito rientrato. Poi ha scaraventato una bottiglietta e ha preso a calci i cartelloni sponsor all'ingresso degli spogliatoi. Una vera furia per tre punti buttati. E il Napoli intanto ha confermato il silenzio stampa.