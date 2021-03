Furia Insigne, ecco cosa è successo con Gattuso e compagni

In sintesi: carica, assist e gol su rigore. Pesantissimo, tra l'altro, nonché realizzato in quello stesso stadio che il 20 gennaio aveva fatto da sfondo al famigerato errore dal dischetto in Supercoppa con la Juve. Questa volta la trasformazione del capitano è stata perfetta, per carità: ma il finale della serata di squadra, beh, è da rivedere.

La rabbia sfogata dopo la partita

E allora, la maledizione del Mapei. Sì, in quest'arena Lorenzo non riesce proprio a festeggiare mai come si deve: un paio d'anni fa, in epoca Ancelotti, realizzò un gran bel gol e poi alla fine tuonò contro le critiche seminando nubi sul suo futuro azzurro (poi diradate); un mese e mezzo fa ebbe la chance di pareggiare l'1-0 della Juve a dieci minuti dalla fine in coppa; e ieri, poi, ha completato la collezione. Ovvero: splendido gol annullato; assist doc per il 2-2 firmato Di Lorenzo; rigore del momentaneo 3-2 infilato al 90' alle spalle di Consigli nella porta opposta rispetto a quella della finale; e poi la delusione infinita. L'amarezza per una vittoria praticamente acquisita, assaporata e poi sfuggita in un clic. E dunque l'esplosione: la rabbia sfogata contro un paio di oggetti incontrati lungo la strada verso gli spogliatoi e poi contro i compagni. Cose di campo, classiche: la foga mista alla frustrazione per aver letteralmente gettato via tre punti che in ottica Champions avrebbero fatto la differenza.