Napoli, scoppia un altro caso: Gattuso caccia Mario Rui!

Il Napoli non trova pace. Neanche il tempo di metabolizzare la delusione del pareggio con il Sassuolo e le conseguenze interne andate in scena prima e dopo la fine della partita, che ieri è scoppiato un nuovo caso: Gattuso, infatti, ha allontanato dall'allenamento Mario Rui. Con fermezza e durezza: il secondo provvedimento punitivo nei confronti del mancino portoghese in pochi mesi, considerando che in occasione della trasferta di Bologna dell'8 novembre fu spedito in tribuna insieme con Ghoulam. Faouzi che invece, questa volta, nella vicina Reggio Emilia ha strappato la copertina per un altro motivo: negli spogliatoi del Mapei è stato l'uomo che insieme con Insigne ha provato a scuotere la squadra come fanno i leader. Il capitano e poi lui, un vice per anzianità come Koulibaly (assente per squalifica): prima la rabbia - parole urlate in libertà -, e poi un discorso di quelli seri. Del tipo: bisogna evitare distrazioni e ingenuità come quelle che sono costate il rigore e il pareggio al 93'. E ancora: bisogna riflettere sul fatto che una squadra come il Napoli, con questa rosa e questo organico da scudetto, in questo momento sia costretta a lottare tra il sesto e il settimo posto.