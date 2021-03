Fabian Ruiz: "Il mio futuro? A Napoli sto bene"

MADRID (Spagna) - Mercoledì la Spagna ospiterà a Siviglia il Kosovo per la terza partita dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022, intanto dal ritiro di Las Rozas ha parlato Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è stato protagonista della conferenza stampa ed in merito al suo futuro non ha avuto dubbi sul come rispondere: "Sono contento al Napoli, ho ancora altri due anni di contratto - aggiunge - in questo momento sono contento di essere qui con la Nazionale e penso solo alla partita di mercoledì che sarà molto difficile". Fabian Ruiz che oltre agli obiettivi della prima squadra come, l'importante gara di mercoledì, ha un sogno nel cassetto, disputare le Olimpiadi come giocatore fuoriquota: "Giocare queste competizioni è molto bello, spetterà all'allenatore, de la Fuente, decidere i tre giocatori fuoriquota".