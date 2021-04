Schwoch: "Napoli, conferma Gattuso. Osimhen? Meglio Mertens"

NAPOLI - " De Laurentiis e Gattuso dovrebbero riprendere il dialogo. Un’eventuale conferma di Rino darebbe continuità al Napoli". Così Stefan Schwoch , ex attaccante anche del Napoli , ai microfoni di Radio Crc. "Spero che a fine stagione il presidente del Napoli e l’allenatore possano sedersi a tavolino per continuare insieme soprattutto nel caso di qualificazione in Champions . A proposito di ciò, la vittoria contro la Lazio è stata fondamentale. Però adesso gli azzurri non devono sedersi. La partita di Torino nasconde tante insidie, perché i granata non hanno ancora messo in cassaforte la salvezza”.

"Mertens insostituibile, Osimhen crescerà"

È opinione comune che i troppi infortuni avrebbero pregiudicato al Napoli la lotta scudetto, ma non per Schwoch: "Per lottare per lo scudetto non bastava evitare tutti gli infortuni che ha subìto il Napoli – ha spiegato – bisognava sbagliare il meno possibile. In questo senso l’Inter è stata superiore e merita di vincere lo scudetto. Mertens? In questo momento è insostituibile e Osimhen non sembra ancora pronto per gestire le pressioni della piazza di Napoli. Però ogni anno è migliorato sempre di più e sono sicuro che nella prossima stagione farà vedere di che pasta è fatto”.