Carbone: "Gattuso da confermare a prescindere dalla Champions"

NAPOLI - "Corsa Champions? Stupenda e con squadre molto forti, non credo ci siano favoriti. Credo però che il Napoli abbia tutte le carte in regola per qualificarsi". Così Benito Carbone, ex attaccante azzurro e ora collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della nazionale azera, ai microfoni di Napolimagazine. "L’Insigne visto contro la Lazio é quello che mi aspetto sempre, un giocatore che determina e che può in ogni momento spaccare la partita. La svolta è stato chiaramente il momento in cui si è passato da un possibile rigore ed espulsione per la Lazio, ad un rigore per il Napoli. Lì è cambiata poi la partita, che poi il Napoli ha dominato".