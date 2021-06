Napoli, Mertens è intoccabile

Meglio abbondare, raccontavano una volta: e forse fu (anche) per questo che sino a gennaio c’è stata talmente tanta abbondanza al Napoli, da potersi permettere di lasciare che Milik e Llorente si trasformassero in spettatori non paganti d’un infinito quadrimestre bianco. Andò così, avendo Mertens, Osimhen e Petagna (e volendo anche Lozano, che qualche volta nel ruolo si è calato): Milik in tribuna, a km e a minuti zero, e Llorente a prendersi qualche boccata d’aria nei 56' concessi. Cinque centravanti, niente male. Ma ora che il vento è cambiato, che Milik è da sei mesi a Marsiglia e Llorente da gennaio a Udine, prima di lanciarsi nel mercato, rinunciare a Petagna (che piace al Torino), verificare l’eventuale consistenza a certi livelli di Tutino (che dovrebbe andare in ritiro) o guardarsi intorno, il Napoli si guarda dentro, legge gli impegni propri e quelli delle Nazionali e rimette ordine nel proprio mercato.