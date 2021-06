Napoli, Osimhen subito a lezione da Spalletti

Il titolo della vecchia foto riproposta ieri sugli immancabili social, un'immagine di lui sdraiato bello comodo su una barca di lusso con i faraglioni di Capri alle spalle, le enormi sneakers azzurre ai piedi e una pashmina nera intorno alla testa modello fedayn, è da giovane guascone: "Vivere la bella vita". Alé. Niente male. Ma i titoli che lo aspettano a luglio, diciamo intorno alla metà del mese, saranno anche migliori: sì, perché Victor Osimhen sarà la prima, vera stella del nuovo Napoli di Spalletti. L'attaccante in passerella, considerando che gente come Insigne, Zielinski e Mertens d-vrebbe essere in permesso speciale post Europeo e Lozano potrebbe addirittura essere convocato dalla Nazionale olimpica messicana per i Giochi di Tokyo. Tutto è legato ai risultati e a certe scelte, è ovvio, ma la base solida di partenza è che Osi ci sarà sin dal raduno - presumibilmente il 12 luglio - e dunque dal primo giorno di ritiro a Dimaro, in agenda il 15 luglio. Notizia buona, anzi ottima per la squadra e soprattutto per l'allenatore: è pur sempre un uomo da 70 milioni di euro, lui; è pur sempre l'uomo del futuro.