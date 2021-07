Napoli, che paura per Lozano: perde i sensi in campo con il Messico

ARLINGTON (Stati Uniti) - Attimi di paura per l'attaccante del Napoli Hirving Lozano durante il match inaugurale di Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. Per il Chucky durissimo scontro con il portiere avversario Marvin Phillip dopo soli 11 minuti di gioco. Lozano ha subito un duro colpo alla testa andando ad impattare il ginocchio di Phillip e ha così perso i sensi. Terrore in campo con l'intervento immediato dei soccorsi che hanno trasportato d'urgenza il giocatore all'ospedale di Arlington, in Texas, facendolo uscire dal campo in barella con un collare di protezione. L'emittente Tv Azteca ha dato immediati aggiornamenti dalla struttura dove è stato portato Lozano per essere sottoposto all'operazione chirurgica visto il taglio riportato vicino l'occhio, queste le parole dell'inviato: "Il giocatore è cosciente e stabile, lo stanno sottoponendo ad esami più approfonditi. Ha subito una commozione celebrale, per fortuna senza conseguenze, preoccupa la ferita vicino l'occhio". Si attendono ulteriori aggiornamenti nella giornata odierna.