Napoli, Osimhen regala la maglia a un piccolo tifoso

DIMARO - "Osimhen, mi regali la maglia?". Questo il cartello esibito da un giovanissimo tifoso del Napoli presente in tribuna a Dimaro per seguire i suoi beniamini al lavoro nel ritiro precampionato. E Victor Osimhen non si è dimostrato insensibile alla richiesta: l'attaccante, infatti, ha prontamente regalato la sua maglia al bambino che si è poi fatto immortalare sorridente non solo con l'ambito trofeo, ma anche con un altro cartellone che ha "ufficializzato" il dono del nigeriano già indossato: "Osimehn mi ha regalato la maglia".