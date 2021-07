NAPOLI - L'amichevole vinta ieri con la Pro Vercelli ha messo fine alla prima parte del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida (ad agosto scatterà la seconda parte in Abruzzo), con il gruppo di Luciano Spalletti che ha lasciato in pullman la Val di Sol intorno alle 13.30. Il tecnico di Certaldo ha concesso alla truppa azzurra due giorni di riposo, domani e martedì, con la ripresa degli allenamenti fissata a Castel Volturno per mercoledì 28 luglio.