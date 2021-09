Napoli-Benevento 1-5: Spalletti travolto al Maradona

NAPOLI - A cinque giorni dal big match di campionato contro la Juventus il Napoli di Spalletti incassa un pesantissimo 5-1 al Maradona dal Benevento in amichevole. La squadra di Caserta gioca meglio e dilaga con Calò, Improta, Foulon, Insigne e Umile, umiliando la tenuta difensiva degli azzurri, in campo con tanti giovani e senza i nazionali.

Diretta Napoli-Benevento

TABELLINO: Napoli-Benevento 1-5 (23' Calò, 34' Improta, 63' Politano, 66' Foulon, 85' R. Insigne, 89' Umile)

FINE SECONDO TEMPO

90' - Finisce il secondo tempo. Il Benevento asfalta con un pokerissimo il Napoli di Spalletti.

89' - GOL BENEVENTO! L'ex Napoli Umile realizza il 5-1, inserimento perfetto e piatto a deviare in porta il cross rasoterra.

85' - GOL BENEVENTO! Poker, a segno Roberto Insigne su rigore (fallo di Malcuit): Idasiak (dentro per Marfella) intuisce ma non ci arriva.

77' - Che chance per D'Agostino! Il classe 2003 (entrato per Politano) non colpisce bene da posizione privilegiata e allarga troppo il tiro, che termina sul fondo lontano dalla porta.

71' - Si mette in luce Petagna, botta col sinistro che trova però la risposta di Paleari.

66' - GOL BENEVENTO! Sau, appena entrato, serve sulla sinistra l'arrivo di Foulon che scarica in corsa un mancino micidiale e imprendibile per Marfella. Risponde subito la squadra di Caserta e cala il tris.

63' - GOL NAPOLI! Guizzo di Ounas e Basit lo stende: rigore. Dal dischetto Politano non sbaglia, 1-2.

59' - Caserta sostituisce Vogliacco con Vokic.

58' - Sale l'intensità del Napoli, ci prova anche Fabian Ruiz ma Paleari blocca.

56' - Sinistro sulla barriera di Politano che spreca una buona opportunità su punizione.

46' - Si riparte con un doppio cambio nel Napoli: dentro Costanzo e Vergara per Mario Rui e Manolas. Nel Benevento spazio a Basit per Improta.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Senza recupero si chiude il primo tempo. Un Napoli brutto e nervoso è sotto 2-0 al Maradona.

36' - Ancora Benevento scatenato, Elia da lontano va vicino al tris. Napoli sotto shock.

34' - GOL BENEVENTO! Raddoppia Improta dopo un'azione bellissima, partita dai piedi di Acampora, impreziosita dall'assist di Elia e finalizzata con un preciso mancino all'incrocio.

23' - GOL BENEVENTO! Direttamente da calcio di punizione Calò indovina il destro forte e a giro che si infila in rete. Non bene Marfella, la conclusione non sembrava irresistibile.

21' - Palo del Benevento! Moncini incrocia di potenza e al volo da dentro l'area il pallone che centra il palo.

18' - Doppio squillo di Lozano dalla distanza, il primo tiro viene deviato sul fondo, il secondo è parato centralmente da Paleari.

9' - Si affaccia anche il Napoli con Ounas che però conclude debolmente e fuori.

4' - Che rischio per il Napoli! Marfella respinge il cross di Foulon addosso a Juan Jesus, che sfiora l'autogol.

3' - Spalletti sperimenta un Napoli diverso: tanti giovani, in difesa c'è Juan Jesus, Mario Rui (capitano) gioca da centrocampista, mentre davanti occasione per Petagna.

1' - Inizia l'amichevole, il primo possesso è del Benevento.