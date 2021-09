Napoli, per Insigne trauma contusivo al ginocchio destro

NAPOLI - Prime notizie sul problema che ha costretto Lorenzo Insigne a lasciare il campo al 40' del secondo tempo della vittoria del Napoli, 2-1, contro la Juve. Per il capitano azzurro, accasciatosi a terra tenendosi il ginocchio destro, la prima diagnosi parla di un trauma contusivo, come confermato dalla nota ufficiale del Napoli: "Lorenzo Insigne, uscito nella ripresa per infortunio durante il match contro la Juventus, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro". Con la trasferta di Europa League a Leicester all'orizzonte si attendono altri esami medici per capire l'entità dell'infortunio e, soprattutto, dei tempi di recupero.