Napoli, Rrahmani dopo il gol: "Siamo concentrati, c'è fiducia"

UDINE - Amir Rrahmani sorride per il suo secondo gol in Serie A, stasera contro l'Udinese, e il primo posto solitario del Napoli, a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato: "Siamo sempre stati concentrati, è troppo importante, c'è fiducia - dice il difensore kosovaro a Sky dopo il 4-0 ai friulani - in più a volte c'è stato anche un pizzico di fortuna. Il calcio è così e per vincere con gli avversari diretti serve anche tutto questo". Poi, sul modo di giocare del Napoli di Spalletti, dice: "Sappiamo che tutte le azioni iniziano dal portiere. Dobbiamo sempre cercare soluzioni per attaccare in avanti e restare concentrati se non abbiamo la palla. Dobbiamo anche lavorare di anticipo se ci attaccano alle spalle. Spalletti ci chiede di costruire velocemente quando abbiamo la palla, anche in relazione all'avversario. In difesa ha le sue idee e noi lo seguiamo insieme con il suo staff".