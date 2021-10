Napoli, per Torino e Bologna maglia in stile Halloween

NAPOLI - Halloween si avvicina e il Napoli ha scelto di dedicare una maglia gara alla ricorrenza. Nelle prossime due sfide di campionato contro Torino e Bologna, i partenopei utilizzeranno un completo firmato EA7 dedicato alla festività che sempre più sta prendendo piede anche in Italia da ormai diversi anni: "Per la prima volta - recita il comunicato ufficiale della società riguardo all'evento - una squadra di calcio avrà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica d’impatto pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione: il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi".