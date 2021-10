Napoli, Domenichini: "Spalletti ha dato piena fiducia ad Insigne"

NAPOLI - "Rigori? Il mister ha dato piena fiducia ad Insigne. Oggi siamo stati bravi, all’inizio c’è stato qualche problema perché la palla girava lenta. Poi sono stati bravi a gestire la situazione, gli faccio i complimenti perché hanno tenuto sotto controllo, sempre, la partita". Sono le parole di Marco Domenichini , vice allenatore di Luciano Spalletti in panchina al suo posto per la squalifica ricevuta contro la Roma, ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna. "Questa è una squadra di qualità - prosegue il vice allenatore -, è un gruppo sano che segue quello che il mister propone. Ci sono ancora tante partite, devono fare tanto. L’impegno e la determinazione sono sempre al massimo, questo di sicuro. Con le cinque sostituzioni sono tutti motivati, fondamentale è che non ci sia qualcuno scontento e che siano tutti dentro la situazione".

"La squadra risponde alle sollecitazioni"

Poi sul rapporto tra la squadra e Spalletti: "Un rapporto molto buono, quello che fa star tranquilli è che la squadra risponde alle sollecitazioni". Sugli 'instancabili' della formazione: "Koulibaly e Di Lorenzo non hanno mai saltato un minuto? Sono importanti, ma come tanti altri. Per via degli infortuni Di Lorenzo non ha potuto mai riposare". Infine sulla difesa: "È forte perché c’è un centrocampo che copre ed un attacco che lavora anche in fase difensiva, il merito è di tutti. La difesa sta ovviamente facendo grandi cose".

"Spalletti avrà sicuramente qualcosa da dire"

Domenichini ha poi parlato anche ai microfoni di Dazn: "Siamo alla decima partita ancora, è presto per dire se ha delle ambizioni particolari. I ragazzi stanno facendo il massimo per raggiungere gli obiettivi massimi. Cosa sta aiutando questa squadra? La convinzione, gli allenamenti. Ci danno forza, fiducia e voglia di fare determinate cose. Poi quando ci sono i risultati viene tutto più facile". Poi su cosa può migliorare questa squadra: "Abbiamo dei giocatori con caratteristiche giuste per fare più cose, ma si può migliorare sempre in tutto. Forse nella gestione del pallone, ad esempio oggi eravamo lenti e macchinosi all'inizio". Infine su Spalletti: "Non l'ho visto. Mi auguro che sia contento. Sicuramente avrà qualcosa da dire perché anche nelle partite in cui va tutto bene ci sono situazioni da analizzare".