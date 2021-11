Napoli, Manolas non recupera per il Verona

NAPOLI - Allenamento mattutino per il Napoli in vista della sfida di domani al Verona (stadio Maradona, ore 18). A Castelvolturno i partenopei di mister Spalletti hanno proseguito la preparazione cominciando con un torello, spostando poi il focus su un'esercitazione sulle palle inattive. Subito dopo lavoro tattico e partitella finale a chiudere l'allenamento. Per Malcuit e Manolas solo un allenamento personalizzato in campo: entrambi, con tutta probabilità, non saranno a disposizione per il match con il Verona.