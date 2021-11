Inter-Napoli, paura per Osimhen: frattura allo zigomo, sarà operato

MILANO - Infortunio per Victor Osimhen del Napoli che ha dato forfait nel corso del secondo tempo della partitissima tra Inter e Napoli. Al 50' l'attaccante nigeriano si è scontrato testa a testa con Skriniar, nel cercare di contendergli un pallone aereo. Il difensore slovacco dell'Inter, immediatamente soccorso dai medici così come Osimhen, si è rialzato dopo le prime cure mentre il centravanti dei partenopei non è riuscito a continuare il match. Spalletti ha sostituito Osimhen con Petagna. Il calciatore del Napoli è stato sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato una frattura allo zigomo sinistro: si prevede almeno un mese di stop. Osimhen dovrebbe così saltare le gare con Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia.