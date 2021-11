Napoli, vinta la controversia con Hysaj: dovrà pagare la multa

NAPOLI - Il Napoli ha vinto la diatriba contro l'ex calciatore azzurro, ora alla Lazio, Elseid Hysaj , uno dei giocatori multati da De Laurentiis dopo il famoso "ammutinamento" avvenuto nello spogliatoio azzurro dopo il match del Napoli contro il Salisburgo il 5 novembre 2019. Il collegio arbitrale ha ritenuto che il ritiro oggetto della protesta dei giocatori potesse essere disposto anche dalla società e non soltanto dall’allenatore, e che lo stesso non avrebbe avuto carattere punitivo dal momento che si sarebbe svolto nei locali del centro sportivo, dove abitualmente la squadra si allenava.

Ammutinamento Napoli nel 2019: le multe di De Laurentiis

Ammutinamento Napoli, i legali dei giocatori: "Multe sbagliate"

Ammutinamento del 2019, Hysaj pagherà la multa al Napoli

Di seguito il comunicato del club partenopeo: "SSC Napoli Spa comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa riguardanti i componenti della Prima Squadra nella stagione sportiva 2019-2020, per i fatti successivi alla partita di UEFA Champions League Napoli - Salisburgo del 5 novembre 2019. Con tale provvedimento, il Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo Collettivo LNPA/AIC/FIGC ha disposto, nei confronti del calciatore Elseid Hysaj, la sanzione della multa di € 40.000,00, riconoscendo, così, la legittimità del ritiro disposto dal club e la conseguente violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club. All’Avv. Mattia Grassani, che ha brillantemente difeso la società partenopea, vanno i più sinceri ringraziamenti".