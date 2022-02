Osimhen, nuova maschera protettiva super tecnologica

Victor Osimhen è pronto a riprendersi l'attacco del Napoli . Contro il Venezia , mister Spalletti può contare nuovamente sul centravanti nigeriano che però non può ancora fare a meno della maschera protettiva . Dopo la frattura dello zigomo, rimediata contro l' Inter , Osimhen è stato costretto a indossare una protezione per il viso. Nei giorni scorsi però, dopo una consulenza con i medici, è stato deciso di apportare alcune modifiche alla maschera per renderla più adatta alle esigenze del numero 9.

Osimhen, nuova maschera in carbonio

E proprio questa mattina, in vista della gara contro il Venezia, Osimhen ha ricevuto la sua nuova protezione in carbonio High Tech: "Abbiamo consegnato la nuova maschera in carbonio a Viktor Osimhen, è molto più fruibile e leggera. Creata su misura, appositamente sul suo viso, gli consentirà di avere una migliore visuale", si legge in un post sul profilo Instagram dell'Ortopedia Ruggero che si è occupata della progettazione e della realizzazione delle maschere protettive utilizzate dall'attaccante.